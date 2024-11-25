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Сергей Моня прокомментировал победу сборной России в турнире с участием Туниса и Ливии

Сергей Моня прокомментировал победу сборной России в турнире с участием Туниса и Ливии
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания) Сергей Моня поделился мнением о выступлении сборной России в международном товарищеском турнире «Кубок Дружбы. Россия — Африка». Российские баскетболисты были сильнее национальной команды Туниса (81:73 ОТ) и разгромили сборную Ливии (108:60), одержав победу в соревнованиях.

«Приятно, что на матчи сборной пришло очень много болельщиков. У нас очень зрелищный, командный вид спорта. Матчи против сборных Туниса и Ливии получились интересными, было за что переживать, на что посмотреть, думаю, все остались довольны. Баскетбол остаётся одним из самых любимых и популярных видов спорта в России», — приводит слова Мони ТАСС.

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