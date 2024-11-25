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Баркли предположил, почему «Лейкерс» на самом деле позволили Бронни дебютировать в НБА

Баркли предположил, почему «Лейкерс» на самом деле позволили Бронни дебютировать в НБА
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли заявил, что был уверен, что Бронни Джеймс дебютирует за «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом же матче команды в этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Это случилось 22 октября в игре с «Миннесотой Тимбервулвз». «Озёрники» тогда победили со счётом 110:103. Бронни вышел на площадку вместе со своим отцом Леброном Джейсом, что стало историческим событием для лиги.

«Это было просто нереально, чтобы Бронни не вышел на площадку со своим отцом. Это отличная реклама, которая только и ждала своего часа», — сказал Баркли на канале Audacy Sports в YouTube.

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