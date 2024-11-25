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Скаут НБА ответил, что нужно делать Далтону Кнехту, чтобы нравиться Леброну

Скаут НБА ответил, что нужно делать Далтону Кнехту, чтобы нравиться Леброну
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Один из скаутов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) поделился мнением о выступлении новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтона Кнехта в нынешнем сезоне. 23-летний игрок был выбран «озёрниками» на драфте НБА – 2024 под 17-м номером.

«Лейкерс» будут идеально подходить ему, если он продолжит попадать после передач Леброна. Мы уже много лет наблюдаем это: когда ты попадаешь, то нравишься Леброну», — приводит слова скаута журналист Марк Стейн на своём официальном сайте.

В этом сезоне НБА Кнехт к настоящему моменту в среднем за матч набирает 11,5 очка, совершает 2,7 подбора и отдаёт 1,1 передачи.

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