Александар Везенков может отказаться выступать за сборную Болгарии

Тяжёлый форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков, представляющий сборную Болгарии, может начать выступать за Кипр. Об этом информирует Meridian Sport со ссылкой на кипрские СМИ.

Кипр является одной из четырёх стран (наряду с Латвией, Польшей и Финляндией), которые примут Евробаскет-2025. Сообщается, что в национальной команде Кипра Везенков хотел бы присоединиться к своему одноклубнику Мозесу Райту. В случае, если Александар решится на такой шаг, вопрос будет рассматривать Международная федерация баскетбола (ФИБА).

Ранее сообщалось, что экс-игрок УНИКСа Ненад Димитриевич получил травму в матче отборочного турнира Евробаскета-2025.

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