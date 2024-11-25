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Александар Везенков может отказаться выступать за сборную Болгарии

Александар Везенков может отказаться выступать за сборную Болгарии
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Тяжёлый форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков, представляющий сборную Болгарии, может начать выступать за Кипр. Об этом информирует Meridian Sport со ссылкой на кипрские СМИ.

Кипр является одной из четырёх стран (наряду с Латвией, Польшей и Финляндией), которые примут Евробаскет-2025. Сообщается, что в национальной команде Кипра Везенков хотел бы присоединиться к своему одноклубнику Мозесу Райту. В случае, если Александар решится на такой шаг, вопрос будет рассматривать Международная федерация баскетбола (ФИБА).

Ранее сообщалось, что экс-игрок УНИКСа Ненад Димитриевич получил травму в матче отборочного турнира Евробаскета-2025.

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