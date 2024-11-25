Названы игроки, лидирующие в ЕЛ по результативности в каждой из четвертей

Названы игроки Единой лиги ВТБ, являющиеся лидерами по результативности в каждой из четвертей. Соответствующей статистикой поделился телеграм-канал «Два кольца». Так, в первой десятиминутке больше всего очков набирает Джонни О'Брайант из «Уралмаша» (4,9). Лучшим во второй четверти является защитник «Пари Нижний Новгород» Зак Наталл (5,2). В третьей четверти нет равных лёгкому форварду «Зенита» Дуэйну Бэйкону (5,93), а в четвёртой – Джеремайе Мартину из «Уралмаша» и Брайанту Кроуфорду из «Автодора» (оба – по пять очков).

Лидеры Единой лиги по результативности в каждой из четвертей

Первая четверть

Джонни О'Брайант («Уралмаш») – 4,9

Брайант Кроуфорд («Автодор») – 4,7

Мело Тримбл (ЦСКА) – 4,69

Дуэйн Бэйкон («Зенит») – 4,67

Девон Акун-Пёрселл (УНИКС) – 4,46

Зак Наталл («Нижний Новгород»), Ройс Хэмм («Парма») – 4,2

Дэниэль Утоми («Астана») – 4,07

Стэнли Уиттакер («Уралмаш») – 4

Би Джей Джонсон («Локомотив-Кубань») – 3,8

Луи Лабери (УНИКС) – 3,72

Вторая четверть

Зак Наталл («Пари НН) – 5,2

Брендан Адамс («Самара») – 5,14

Джален Рейнольдс (УНИКС) – 4,8

Джеремайя Мартин («Уралмаш») – 4,27

Калеб Агада («Автодор») – 4,25

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Андрей Зубков (МБА-МАИ) – 4,2

Девон Акун-Пёрселл (УНИКС) – 4,15

Алекса Аврамович (ЦСКА)– 4

Дэниэль Утоми («Астана») – 3,87

Ксавьер Мун («Зенит») – 3,71

Третья четверть

Дуэйн Бэйкон («Зенит») – 5,93

Маркос Найт (УНИКС) – 5,25

Ройс Хэмм («Парма») – 4,2

Джеремайя Мартин (УНИКС) – 4,07

Александр Захаров («Парма») – 4

Брайант Кроуфорд («Автодор») – 3,9

Каспер Уэйр (ЦСКА) – 3,86

Тони Джекири (ЦСКА) – 3,64

Антониус Кливленд («Локомотов-Кубань»), Гарретт Нэвелс («Парма») – 3,6

Брендан Адамс («Самара») – 3,57

Четвёртая четверть

Джеремайя Мартин («Уралмаш»), Брайант Кроуфорд («Автодор») – 5

Андрей Зубков (МБА-МАИ) – 4,47

Алекса Аврамович (ЦСКА) – 4,29

Девон Акун-Пёрселл (УНИКС) – 4,15

Патрик Миллер «Локомотив-Кубань») – 4,13

Ронни Харрелл («Самара») – 4,08

Ксавьер Мун («Зенит») – 4,07

Гарретт Невелс («Парма») – 4

Обри Доукинс «(Пари НН») – 3,92

Ройс Хэмм («Парма») – 3,8.

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