Названы игроки, лидирующие в ЕЛ по результативности в каждой из четвертей

Названы игроки Единой лиги ВТБ, являющиеся лидерами по результативности в каждой из четвертей. Соответствующей статистикой поделился телеграм-канал «Два кольца». Так, в первой десятиминутке больше всего очков набирает Джонни О'Брайант из «Уралмаша» (4,9). Лучшим во второй четверти является защитник «Пари Нижний Новгород» Зак Наталл (5,2). В третьей четверти нет равных лёгкому форварду «Зенита» Дуэйну Бэйкону (5,93), а в четвёртой – Джеремайе Мартину из «Уралмаша» и Брайанту Кроуфорду из «Автодора» (оба – по пять очков).
Лидеры Единой лиги по результативности в каждой из четвертей
Первая четверть
Джонни О'Брайант («Уралмаш») – 4,9
Брайант Кроуфорд («Автодор») – 4,7
Мело Тримбл (ЦСКА) – 4,69
Дуэйн Бэйкон («Зенит») – 4,67
Девон Акун-Пёрселл (УНИКС) – 4,46
Зак Наталл («Нижний Новгород»), Ройс Хэмм («Парма») – 4,2
Дэниэль Утоми («Астана») – 4,07
Стэнли Уиттакер («Уралмаш») – 4
Би Джей Джонсон («Локомотив-Кубань») – 3,8
Луи Лабери (УНИКС) – 3,72
Вторая четверть
Зак Наталл («Пари НН) – 5,2
Брендан Адамс («Самара») – 5,14
Джален Рейнольдс (УНИКС) – 4,8
Джеремайя Мартин («Уралмаш») – 4,27
Калеб Агада («Автодор») – 4,25
Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Андрей Зубков (МБА-МАИ) – 4,2
Девон Акун-Пёрселл (УНИКС) – 4,15
Алекса Аврамович (ЦСКА)– 4
Дэниэль Утоми («Астана») – 3,87
Ксавьер Мун («Зенит») – 3,71
Третья четверть
Дуэйн Бэйкон («Зенит») – 5,93
Маркос Найт (УНИКС) – 5,25
Ройс Хэмм («Парма») – 4,2
Джеремайя Мартин (УНИКС) – 4,07
Александр Захаров («Парма») – 4
Брайант Кроуфорд («Автодор») – 3,9
Каспер Уэйр (ЦСКА) – 3,86
Тони Джекири (ЦСКА) – 3,64
Антониус Кливленд («Локомотов-Кубань»), Гарретт Нэвелс («Парма») – 3,6
Брендан Адамс («Самара») – 3,57
Четвёртая четверть
Джеремайя Мартин («Уралмаш»), Брайант Кроуфорд («Автодор») – 5
Андрей Зубков (МБА-МАИ) – 4,47
Алекса Аврамович (ЦСКА) – 4,29
Девон Акун-Пёрселл (УНИКС) – 4,15
Патрик Миллер «Локомотив-Кубань») – 4,13
Ронни Харрелл («Самара») – 4,08
Ксавьер Мун («Зенит») – 4,07
Гарретт Невелс («Парма») – 4
Обри Доукинс «(Пари НН») – 3,92
Ройс Хэмм («Парма») – 3,8.
Российские баскетболисты за рубежом: