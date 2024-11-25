«Поверьте». Джабари Паркер назвал клуб Евролиги, способный конкурировать с командами НБА

29-летний американский форвард «Барселоны» Джабари Паркер поделился мнением о потенциальном противостоянии между действующим чемпионом Евролиги «Панатинаикосом» и чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации прошлого сезона «Бостон Селтикс».

«Было бы интересно. Они не так уж далеки друг от друга. Я играл с командами НБА. И я также играл с командами Евролиги. Поверьте мне, «Панатинаикос» может составить конкуренцию некоторым из клубов в НБА. У них хорошая игра, они играют в командный баскетбол. Они играют хорошо. Будет здорово, если однажды это произойдёт», — приводит слова Паркера Sportklub.

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