Тейтум высказался об Эдвардсе после матча «Бостона» и «Миннесоты»

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился мнением об атакующем защитнике «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсе после встречи их команд. Напомним, «Бостон» победил со счётом 107:105.

«Я люблю Энтони. Чертовски хороший игрок. Чертовски хороший соперник. Он много говорит… Летом мы наговорили друг другу всякой ерунды. Что касается матчей с «Миннесотой», то за свою карьеру я показал довольно хорошие результаты с этой командой», — сказал Тейтум на пресс-конференции.

Тейтум в матче с «Миннесотой» набрал 26 очков, сделал восемь подборов и отдал четыре передачи. На счету Эдвардса 28 очков, девять подборов и семь передач.

Материалы по теме «Поверьте». Джабари Паркер назвал клуб Евролиги, способный конкурировать с командами НБА

Эдвардс мотивировал товарищей по команде во время тайм-аута: