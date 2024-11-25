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Тейтум высказался об Эдвардсе после матча «Бостона» и «Миннесоты»

Тейтум высказался об Эдвардсе после матча «Бостона» и «Миннесоты»
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился мнением об атакующем защитнике «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсе после встречи их команд. Напомним, «Бостон» победил со счётом 107:105.

«Я люблю Энтони. Чертовски хороший игрок. Чертовски хороший соперник. Он много говорит… Летом мы наговорили друг другу всякой ерунды. Что касается матчей с «Миннесотой», то за свою карьеру я показал довольно хорошие результаты с этой командой», — сказал Тейтум на пресс-конференции.

Тейтум в матче с «Миннесотой» набрал 26 очков, сделал восемь подборов и отдал четыре передачи. На счету Эдвардса 28 очков, девять подборов и семь передач.

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