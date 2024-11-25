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Джеймс Харден назвал особенность «Лос-Анджелес Клипперс»

Джеймс Харден назвал особенность «Лос-Анджелес Клипперс»
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден рассказал, какая у его команды есть особенность.

«Мы только набираем обороты и начинаем понимать, кто мы есть. Мы понимаем, что, чтобы у нас были хоть какие-то шансы, нужно выкладываться на все 100% каждый вечер. И это самое захватывающее. Ещё одна особенность нашей команды: мы все радуемся успехам друг друга. Буквально у любого может быть выдающаяся игра в любой день. Никто не будет расстраиваться; все будут рады друг за друга. И не всегда всё будет идеально, чтобы побеждать. Но даже когда мы проигрываем, мы всё равно радуемся успехам друг друга», — приводит слова Хардена портал Hoopshype.

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