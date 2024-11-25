Марк Кьюбан раскритиковал НБА за мелкие ограничения после продажи «Даллас Маверикс»

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан раскритиковал НБА за мелочные ограничения, наложенные на него после продажи мажоритарной доли клуба в конце 2023 года. Одним из самых заметных ограничений стал запрет Кьюбану сидеть за скамейкой запасных «Маверикс» во время выездных матчей.

«НБА стала очень, очень, очень мелочной и заявила, что я больше не могу сидеть на скамейке запасных.

Я уже не принимаю ежедневных решений. Это всё Нико [Харрисон, генеральный менеджер «Маверикс»]. Просто так всё сложилось. Честно говоря… именно такого я ожидал? Нет. Но мы побеждаем, и всё идёт хорошо. Меня это устраивает», — приводит слова Кьюбана Basket News.