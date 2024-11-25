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Названы команды Евролиги с самыми большими зарплатами игроков

Названы команды Евролиги с самыми большими зарплатами игроков
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Издание Eurohoops раскрыло зарплаты игроков двух греческих команд — «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» — они имеют крупнейшие бюджеты в Евролиге в сезоне-2024/2025. С учётом зарплат тренеров Эргина Атамана и Георгиоса Барцокаса затраты клубов на зарплаты составляют по € 20 млн.

В «Олимпиакосе» лидерами по зарплате являются Саша Везенков (€ 3 900 000), Эван Фурнье (€ 2 100 000) и Мустафа Фалль (€ 1 850 000).

В «Панатинаикосе» самыми высокооплачиваемыми игроками являются Костас Слукас (€ 2 680 000), Кендрик Нанн (€ 2 390 000) и Хуанчо Эрнангомес (€ 2 200 000).

Напомним, действующим чемпионом Евролиги является «Панатинаикос», обыгравший в финальном матче «Реал» Мадрид со счетом 95:80.

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