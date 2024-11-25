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Трёхкратный чемпион НБА: я был лучше Майкла Джордана примерно три недели

Трёхкратный чемпион НБА: я был лучше Майкла Джордана примерно три недели
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Прославленный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс Уорти рассказал о характере легендарного игрока «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

«Я был лучше Джордана примерно три недели и наслаждался этим временем, поскольку увидел в этом парне потенциал. У него ещё не было всего необходимого, но он учился. Я мало знаю о его тренере в школе, но Майкл Джордан на самом деле был лучшим бейсболистом в то время. Он стремился быть лучшим во всём — шахматы, нарды, всё что угодно.

Если он проигрывал, то так злился, как будто проиграл седьмую игру финальной серии. Мы тренировались по два с половиной часа, бегали спринты, пока не падали от усталости. После этого хотелось только уйти, но тут появляется Майкл, толкает меня и говорит: «Куда ты собрался? Испугался?» Он всегда хотел немного поиграть один на один», — приводит слова Уорти портал The Sports Rush.

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