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Названы два игрока «Бруклина», которых хочет обменять «Милуоки»

Названы два игрока «Бруклина», которых хочет обменять «Милуоки»
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» хочет заполучить двух игроков «Бруклин Нетс» — защитника Кэмерона Томаса и форварда Дориана Финни-Смита. Об этом сообщает авторитетный баскетбольный журналист Джерри Вульфель.

«Недавно ходили слухи, что «Бакс» проявляют интерес к Кэму Томасу и Дориану Финни-Смиту из «Нетс». По данным двух источников в НБА, «Нетс» открыты для обмена любого игрока из своего состава.

Генеральный менеджер «Нетс» сказал, что они снова готовятся к перестройке», — написал Вульфель на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Хьюстон Рокетс» изучает возможность обмена тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

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