Главный тренер сборной Сербии по футболу поздравил сборную по баскетболу с выходом в ЧЕ

Главный тренер футбольной сборной Сербии Драган Стойкович поздравил главного тренера сборной Сербии по баскетболу Светислава Пешича и членов команды с выходом на чемпионат Европы.
«Я хотел бы с огромным удовольствием поздравить вас [Светислава Пешича] и ваших парней с убедительной победой над Данией впечатляющим способом, которым вы обеспечили себе место на чемпионате Европы.
После блестящих выступлений на чемпионате мира по баскетболу в Маниле и на Олимпийских играх в Париже, ваша команда снова показала силу, дисциплину, преданность и единство. Благодаря вашей профессиональной работе, самоотдаче, преемственности и страсти к игре, Сербия снова является частью элиты европейского и мирового баскетбола.
С нетерпением ждём начала чемпионата Европы 27 августа следующего года, будучи уверены, что вы на площадках в Финляндии, Польше, Латвии и Кипре снова порадуете нацию игрой и результатами», — приводит слова Стойковича пресс-служба сборной Сербии по футболу.