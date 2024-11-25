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Главный тренер сборной Сербии по футболу поздравил сборную по баскетболу с выходом в ЧЕ

Главный тренер сборной Сербии по футболу поздравил сборную по баскетболу с выходом в ЧЕ
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Главный тренер футбольной сборной Сербии Драган Стойкович поздравил главного тренера сборной Сербии по баскетболу Светислава Пешича и членов команды с выходом на чемпионат Европы.

«Я хотел бы с огромным удовольствием поздравить вас [Светислава Пешича] и ваших парней с убедительной победой над Данией впечатляющим способом, которым вы обеспечили себе место на чемпионате Европы.

После блестящих выступлений на чемпионате мира по баскетболу в Маниле и на Олимпийских играх в Париже, ваша команда снова показала силу, дисциплину, преданность и единство. Благодаря вашей профессиональной работе, самоотдаче, преемственности и страсти к игре, Сербия снова является частью элиты европейского и мирового баскетбола.

С нетерпением ждём начала чемпионата Европы 27 августа следующего года, будучи уверены, что вы на площадках в Финляндии, Польше, Латвии и Кипре снова порадуете нацию игрой и результатами», — приводит слова Стойковича пресс-служба сборной Сербии по футболу.

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