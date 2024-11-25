«Астана» намерена делать упор на развитие собственных воспитанников

Казахстанский БК «Астана» в связи с новым законом о запрете траты бюджетных денег на зарплату легионерам планирует делать особый упор на развитие собственных воспитанников. Об этом рассказал генеральный директор клуба Самсон Аракелян.

«Текущий сезон складывается для «Астаны» крайне непросто: из-за травм ключевых игроков и новых ограничений на легионеров команде пришлось сделать акцент на молодёжь. Всё это в значительной степени объясняет сложную ситуацию, в которой оказался клуб. Тем не менее несмотря на трудности, участие молодых игроков на таком высоком уровне — важный шаг для их профессионального роста и развития казахстанского баскетбола в целом.

Мы понимаем, что уже через три года у нас должна быть достойная замена нынешнему составу. Это необходимость, ведь казахстанские игроки, которые долгие годы выступали за нас в Единой лиге ВТБ, к сожалению, через три, может быть, пять лет закончат свои карьеры», — приводит слова Аракеляна телеграм-канал «Перехват».

На данный момент в команде трое иностранцев плюс трое россиян, которые не считаются легионерами для Единой лиги, но считаются таковыми по закону, который вступит в силу со следующего года.