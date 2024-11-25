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Шэмс Чарания сообщил, когда Кристапс Порзингис вернётся на площадку

Шэмс Чарания сообщил, когда Кристапс Порзингис вернётся на площадку
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29-летний центровой клуба «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис должен будет вернуться в матче с калифорнийским клубом «Лос-Анджелес Клипперс», который состоится 26 ноября на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Напомним, латвийский баскетболист травмировал левую лодыжку во время второго матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс».

В прошлом сезоне Кристапс пропустил две стадии плей-офф из-за растяжения икроножных мышц. В составе «Бостона» Порзингис стал чемпионом НБА в сезоне-2023/2024.

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