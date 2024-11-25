Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деджонте Мюррей готов вернуться в игру — инсайдер

Деджонте Мюррей готов вернуться в игру — инсайдер
Аудио-версия:
Комментарии

28-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс», Деджонте Мюррей готов вернуться в игру после перелома левой руки, который он получил за пару минут до окончания первого матча сезона-2024/2025 с «Чикаго Буллз». Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

«Источники сообщают, что звезда «Нью-Орлеан Пеликанс» Деджонте Мюррей, сломавший левую руку в первый день сезона, намерен вернуться в среду в матче с «Торонто Рэпторс», — написал Хэйнс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 6 июля 2024 года Мюррей был обменян в «Нью-Орлеан Пеликанс» из клуба «Атланта Хоукс» на Дайсона Дэниэлса, Эджа Лидделла, Ларри Нэнса-младшего, Коди Зеллера и два будущих выбора в первом раунде драфта.

Материалы по теме
Мюррей выбыл на неопределённое время из-за травмы в конце дебютной игры за «Нью-Орлеан»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android