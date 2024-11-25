Деджонте Мюррей готов вернуться в игру — инсайдер

28-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс», Деджонте Мюррей готов вернуться в игру после перелома левой руки, который он получил за пару минут до окончания первого матча сезона-2024/2025 с «Чикаго Буллз». Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

«Источники сообщают, что звезда «Нью-Орлеан Пеликанс» Деджонте Мюррей, сломавший левую руку в первый день сезона, намерен вернуться в среду в матче с «Торонто Рэпторс», — написал Хэйнс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 6 июля 2024 года Мюррей был обменян в «Нью-Орлеан Пеликанс» из клуба «Атланта Хоукс» на Дайсона Дэниэлса, Эджа Лидделла, Ларри Нэнса-младшего, Коди Зеллера и два будущих выбора в первом раунде драфта.