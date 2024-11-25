Чарльз Баркли назвал экс-игрока НБА, которому хотел бы врезать в лицо

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли рассказал, что хотел врезать в лицо экс-игроку «Милуоки Бакс» Патрику Беверли.

«Мне всегда хотелось узнать от любого, кто играл с Беверли: он такая же заноза в жизни, как и на телевидении? Потому что тогда, когда я общался с ним, у меня возникла мысль: «Так хочу врезать этому парню в лицо прямо сейчас». С ним было бы весело играть в одной команде, но играть против Патрика Беверли невозможно», — приводит слова Баркли портал The Sports Rush.

Напомним, Беверли играл в НБА с 2017 по 2024 год. В текущем сезоне американский игрок выступает за команду «Хапоэль» Тель-Авив.