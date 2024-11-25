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Игрок «Рокетс» получил крупный штраф за оскорбление судей

Игрок «Рокетс» получил крупный штраф за оскорбление судей
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Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Фред Ванвлит получил от Национальной баскетбольной ассоциации штраф в размере $ 50 000 за оскорбление и воздействие на судей во время матча его команды с «Портленд Трэйл Блэйзерс», который завершился поражением хьюстонской команды со счётом 98:104.

Эпизод произошел за четыре секунды до финальной сирены, когда «Рокетс» проигрывали пять очков. После свистка, фиксирующего фол в нападении, Ванвлит не сдержался, в резкой форме обвинив судейскую бригаду, а также сделал резкое движение рукой, которое едва не привело к физическому контакту с судьёй Джоном Конли.

За столь горячее поведение разыгрывающий немедленно получил технический фол и был удалён с площадки.

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