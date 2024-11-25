Опубликован обновлённый рейтинг команд НБА. «Бостон» — 1-й, «Голден Стэйт» — 3-й

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент.
Топ лучших команд НБА на данный момент.
1. «Бостон Селтикс»;
2. «Кливленд Кавальерс»;
3. «Голден Стэйт Уорриорз»;
4. «Оклахома-Сити Тандер»;
5. «Хьюстон Рокетс»;
6. «Даллас Маверикс»;
7. «Денвер Наггетс»;
8. «Лос-Анджелес Клипперс»
9. «Орландо Мэджик»;
10. «Мемфис Гриззлис»;
11. «Нью-Йорк Никс»;
12. «Лос-Анджелес Лейкерс»;
13. «Сан-Антонио Спёрс»;
14. «Миннесота Тимбервулвз»;
15. «Милуоки Бакс»;
16. «Финикс Санз»;
17. «Майами Хит»;
18. «Сакраменто Кингз»;
19. «Индиана Пэйсерс»;
20. «Портленд Трэйл Блэйзерс»;
21. «Бруклин Нетс»;
22. «Чикаго Буллз»;
23. «Атланта Хоукс»;
24. «Шарлотт Хорнетс»;
25. «Детройт Пистонс»;
26. «Торонто Рэпторс»;
27. «Филадельфия Сиксерс»;
28. «Юта Джаз»;
29. «Нью-Орлеан Пеликанс»;
30. «Вашингтон Уизардс».