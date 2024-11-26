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Инсайдер сообщил, примет ли участие Джа Морант в предстоящем матче с «Портлендом»

Инсайдер сообщил, примет ли участие Джа Морант в предстоящем матче с «Портлендом»
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25-летний разыгрывающий защитник и лидер «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант примет участие в предстоящем матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс», который состоится сегодня, 26 ноября. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Напомним, последние восемь матчей американский игрок пропустил из-за проблем со здоровьем. Морант получил травму во встрече с «Лейкерс», которая состоялась 7 ноября. Тогда он пытался поймать мяч в воздухе, но из-за неправильного приземления после потери контроля в воздухе повредил бедро.

Перед повреждением он успел набрать 20 очков, сделать один блок-шот, четыре подбора, пять передач и вступить в перепалку с Леброном Джеймсом. По итогам матча «Гриззлиз» одержали победу со счётом 131:114.

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