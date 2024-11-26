НБА назвала лучших игроков пятой недели сезона-2024/2025

Национальная баскетбольная ассоциация объявила Харрисона Барнса и Янниса Адетокунбо игроками недели Западной и Восточной конференций НБА соответственно по итогам пятой недели регулярного чемпионата сезона-2024/2025 (18–24 ноября).

Лёгкий форвард «Сан-Антонио» Харрисон Барнс набирал на неделе в среднем 22,3 очка, 8,7 подбора, продемонстрировал 61,8% попаданий. «Сан-Антонио Спёрс» выиграл все три своих матча.

Тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо имеет следующие средние показатели: 32,5 очка, 10,8 подбора, 7,3 передачи. «Бакс» выиграли на прошлой неделе все четыре своих встречи.

«Сан-Антонио Спёрс» на данный момент идёт 10-м на Западе, а «Милуоки Бакс» — шестым на Востоке.