Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри достиг юбилейного порога по трёхочковым броскам в НБА

Стефен Карри достиг юбилейного порога по трёхочковым броскам в НБА
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло 37:36 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
2-я четверть
53 : 47
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Андерсон, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Сантос, Уиггинс, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Уотерс III
Бруклин Нетс: Миллер-Уайтхэд, Уильямс, Джонсон, Милтон, Цуй, Уотфорд, Мартин, Шрёдер, Уилсон, Томас, Джонсон

Ближе к середине первой четверти разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри достиг отметки в 3800 реализованных трёхочковых бросков за свою профессиональную карьеру.

Отметим, что Карри занимает первое место в истории лиги по количеству успешных бросков из-за дуги. В тройку лучших также входят разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден с 2988 трёхочковыми бросками и Рэй Аллен (на втором месте) с 2973 попаданиями.

Сейчас читают:
Не только трёхочковые. Как именно атакуют команды НБА? Не только трёхочковые. Как именно атакуют команды НБА?
Стефен Карри — суперзвезда без пафоса. За него хочется болеть и переживать Стефен Карри — суперзвезда без пафоса. За него хочется болеть и переживать
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android