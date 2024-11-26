Стефен Карри достиг юбилейного порога по трёхочковым броскам в НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло 37:36 в пользу гостевой команды.

Ближе к середине первой четверти разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри достиг отметки в 3800 реализованных трёхочковых бросков за свою профессиональную карьеру.

Отметим, что Карри занимает первое место в истории лиги по количеству успешных бросков из-за дуги. В тройку лучших также входят разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден с 2988 трёхочковыми бросками и Рэй Аллен (на втором месте) с 2973 попаданиями.