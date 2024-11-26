«Голден Стэйт» проиграл «Бруклину», у Карри — 28 очков

В ночь с 25 на 26 ноября мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 128:120.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали немецкий защитник Деннис Шрёдер, набравший 31 очко и сделавший пять подборов и семь передач, и американский форвард Зайари Уильямс, на счету которого дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.

В составе хозяев самым результативным игроком стал американский защитник Стефен Карри, набравший 28 очков.

Следующий матч «Голден Стэйт» проведёт дома с «Оклахома-Сити Тандер» 28 ноября. «Бруклин» на выезде сыграет с «Финикс Санз» 28 ноября.