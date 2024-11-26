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«Голден Стэйт» проиграл «Бруклину», у Карри — 28 очков

«Голден Стэйт» проиграл «Бруклину», у Карри — 28 очков
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В ночь с 25 на 26 ноября мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 128:120.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 128
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Уиггинс - 18, Муди - 15, Уотерс III - 13, Хилд - 9, Пэйтон II - 8, Джексон-Дэвис - 8, Подзиемски - 7, Грин - 6, Андерсон - 4, Луни - 4, Куминга, Сантос
Бруклин Нетс: Шрёдер - 31, Томас - 23, Уильямс - 19, Уилсон - 18, Милтон - 13, Уотфорд - 8, Джонсон - 8, Джонсон - 5, Мартин - 3, Миллер-Уайтхэд, Цуй

Самыми результативными игроками в составе победителей стали немецкий защитник Деннис Шрёдер, набравший 31 очко и сделавший пять подборов и семь передач, и американский форвард Зайари Уильямс, на счету которого дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.

В составе хозяев самым результативным игроком стал американский защитник Стефен Карри, набравший 28 очков.

Следующий матч «Голден Стэйт» проведёт дома с «Оклахома-Сити Тандер» 28 ноября. «Бруклин» на выезде сыграет с «Финикс Санз» 28 ноября.

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Турнирная таблица НБА
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