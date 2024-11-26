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Результаты игрового дня НБА 26 ноября

Результаты игрового дня НБА 26 ноября
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В ночь с 25 на 26 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности болельщикам для просмотра было доступно девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 26 ноября:

«Шарлотт Хорнетс» – «Орландо Мэджик» – 84:95;
«Детройт Пистонс» – «Торонто Рэпторс» – 102:100;
«Индиана Пэйсерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 114:110;
«Сакраменто Кингз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 109:130;
«Атланта Хоукс» – «Даллас Маверикс» – 119:129;
«Бостон Селтикс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 126:94;
«Мемфис Гриззлиз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 123:98;
«Денвер Наггетс» – «Нью-Йорк Никс» – 118:145;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Бруклин Нетс» – 120:128.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
84 : 95
Орландо Мэджик
Орландо
Шарлотт Хорнетс: Болл - 44, Миллер - 20, Карри - 9, Мартин - 4, Грин - 2, Диабате - 2, Гибсон - 2, Салон - 1, Смит, Мицич, Симпсон
Орландо Мэджик: Вагнер - 21, Вагнер - 16, Энтони - 16, Айзек - 11, Блэк - 10, Да Силва - 9, Битадзе - 6, Колдуэлл-Поуп - 3, Харрис - 3, Хьюстан, Джозеф, Ховард
НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
102 : 100
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс: Айви - 25, Бисли - 14, Дюрен - 13, Харрис - 12, Хардуэй-младший - 10, Сассер - 9, Стюарт - 9, Томпсон - 5, Холланд - 4, Фонтеккио - 1, Рид, Мур, Уильямс
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Барретт - 17, Буше - 10, Фернанду - 9, Баттл - 9, Пёлтль - 8, Шид - 8, Могбо - 5, Митчелл - 3, Дик, Темпл, Агбаджи
НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
114 : 110
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 34, Тёрнер - 17, Сиакам - 14, Матурин - 12, Джексон - 12, Топпин - 7, Макконнелл - 7, Браун - 6, Фриман - 3, Уокер - 2, Нембард, Ньютон, Фёрфи, Джонсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 24, Макколлум - 23, Мисси - 16, Пэйтон - 14, Бостон - 9, Тайс - 8, Грин - 7, Робинсон-Эрл - 7, Хоукинс - 2, Кэйн, Ривз, Джемисон
НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
109 : 130
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сакраменто Кингз: Дерозан - 30, Сабонис - 21, Монк - 14, Фокс - 14, Мюррэй - 14, Эллис - 8, Джонс - 6, Лайлз - 2, Маклафлин, Макдермотт, Хаертер, Джонс, Лень, Робинсон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Уильямс - 28, Хартенштайн - 17, Митчелл - 15, Уильямс - 10, Джо - 9, Уиггинс - 8, Уоллес - 4, Карлсон - 2, Джонс, Дорт, Флаглер
НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
119 : 129
Даллас Маверикс
Даллас
Атланта Хоукс: Джонсон - 28, Янг - 18, Богданович - 18, Дэниэлс - 17, Капела - 12, Хантер - 9, Оконгву - 8, Рисашер - 5, Бафкин - 4, Родди, Нэнс, Мэтьюз, Барлоу, Крейчи
Даллас Маверикс: Ирвинг - 32, Харди - 23, Маршалл - 22, Динвидди - 22, Вашингтон - 11, Гэффорд - 10, Клебер - 7, Лайвли - 2, Гортман, Пауэлл, Проспер, Эдвардс, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
126 : 94
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 20, Притчард - 20, Уайт - 19, Браун - 17, Порзингис - 16, Кета - 12, Хозер - 9, Холидэй - 5, Уолш - 5, Спрингер - 3, Тиллман, Хорфорд, Шейерман
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 23, Харден - 19, Джонс - 11, Миллер - 10, Мэнн - 10, Портер - 7, Коффи - 4, Браун - 3, Джонс - 3, Хиланд - 2, Данн - 2, Батюм
НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
123 : 98
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Мемфис Гриззлиз: Морант - 22, Джексон - 21, Альдама - 13, Хафф - 12, Кеннард - 11, Кларк - 11, Ларэвиа - 8, Бейн - 8, Смарт - 6, Уэллс - 5, Пиппен Мл. - 3, Кончар - 3, Кавамура
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 17, Шарп - 15, Бэнтон - 11, Грант - 11, Камара - 10, Рупер - 9, Уокер - 9, Уильямс - 6, Саймонс - 5, Рит - 3, Мур - 2, Эйтон, Минайя, Клингэн, Мюррэй
НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
118 : 145
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 27, Йокич - 22, Маррей - 20, Портер - 18, Браун - 14, Уотсон - 6, Тайсон - 5, Строутер - 4, Александер - 2, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 40, Таунс - 30, Брансон - 23, Бриджес - 14, Макбрайд - 13, Харт - 12, Пэйн - 11, Колек - 2, Топпин, Дадье, Симс, Райан, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 128
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Уиггинс - 18, Муди - 15, Уотерс III - 13, Хилд - 9, Пэйтон II - 8, Джексон-Дэвис - 8, Подзиемски - 7, Грин - 6, Андерсон - 4, Луни - 4, Куминга, Сантос
Бруклин Нетс: Шрёдер - 31, Томас - 23, Уильямс - 19, Уилсон - 18, Милтон - 13, Уотфорд - 8, Джонсон - 8, Джонсон - 5, Мартин - 3, Миллер-Уайтхэд, Цуй
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