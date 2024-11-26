В ночь с 25 на 26 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности болельщикам для просмотра было доступно девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 26 ноября:

«Шарлотт Хорнетс» – «Орландо Мэджик» – 84:95;

«Детройт Пистонс» – «Торонто Рэпторс» – 102:100;

«Индиана Пэйсерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 114:110;

«Сакраменто Кингз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 109:130;

«Атланта Хоукс» – «Даллас Маверикс» – 119:129;

«Бостон Селтикс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 126:94;

«Мемфис Гриззлиз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 123:98;

«Денвер Наггетс» – «Нью-Йорк Никс» – 118:145;

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Бруклин Нетс» – 120:128.

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