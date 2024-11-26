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Названы точные суммы, которые команды НБА сейчас платят своим травмированным игрокам

Представлена суммарная зарплата игроков клубов Национальной баскетбольной ассоциации, которые в настоящий момент восстанавливаются от травм. Лидером по этому показателю сейчас является «Филадельфия Сиксерс». Совокупная зарплата травмированных баскетболистов в этой команде на данный момент составляет $ 103 925 509.

Рейтинг суммарных зарплат травмированных игроков команд НБА и процент от общего фонда за сезон:

1. «Филадельфия Сиксерс» – $ 103 925 509 — 55,97%.

2. «Лос-Анджелес Клипперс» – $ 82 743 499 — 47,37%.

3. «Бруклин Нетс» – $ 81 528 363 — 48,16%.

4. «Нью-Орлеан Пеликанс» – $ 80 974 431 — 45,67%.

5. «Торонто Рэпторс» – $ 73 647 215 — 44,71%.

6. «Шарлотт Хорнетс» – $ 56 627 220 — 37,72%.

7. «Сан-Антонио Спёрс» – $ 53 917 866 — 36,71%.

8. «Портленд Трэйл Блэйзерс» – $ 51 866 526 — 31,01%.

9. «Даллас Маверикс» – $ 50 478 522 — 28,35%.

10. «Чикаго Буллз» – $ 39 395 348 — 23,40%.

11. «Кливленд Кавальерс» – $ 38 572 696 — 22,04%.

12. «Оклахома-Сити Тандер» – $ 32 753 339 — 20,35%.

13. «Милуоки Бакс» – $ 31 666 667 — 16,06%.

14. «Денвер Наггетс» – $ 28 332 498 — 15,24%.

15. «Индиана Пэйсерс» – $ 22 356 651 — 13,04%.

16. «Нью-Йорк Никс» – $ 20 896 759 — 10,94%.

17. «Лос-Анджелес Лейкерс» – $ 19 365 896 — 10,20%.

18. «Детройт Пистонс» – $ 15 097 962 — 11,68%.

19. «Голден Стэйт Уорриорз» – $ 12 822 000 — 7,19%.

20. «Хьюстон Рокетс» – $ 12 600 000 — 7,79%.

21. «Бостон Селтикс» – $ 12 300 834 – 6,18%.

22. «Орландо Мэджик» – $ 12 160 800 – 8,03%.

23. «Миннесота Тимбервулвз» – $ 9 975 962 – 4,98%.

24. «Мемфис Гриззлиз» – $ 9 769 430 – 5,81%.

25. «Юта Джаз» – $ 8 848 680 – 6,16%.

26. «Вашингтон Уизардс» – $ 6 440 678 – 4,20%.

27. «Сакраменто Кингз» – $ 5 267 577 – 3,07%.

28. «Атланта Хоукс» – $ 4 078 577 – 2,38%.

29. «Финикс Санз» — $ 578 577 — 0,26%.

30. «Майами Хит» – $ 0 — 0,00%.

Всего – $ 978 990 — 182 18,83%

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