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Парсонс прояснил позицию по возможному включению Деррика Роуза в Зал славы баскетбола

Парсонс прояснил позицию по возможному включению Деррика Роуза в Зал славы баскетбола
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Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс поделился мнением о трёхкратном участнике Матча всех звёзд Деррике Роузе.

«У него было всего три или четыре хороших года, и думать об этом просто безумие. Но, чёрт возьми, это было просто здорово, и наблюдать за ним было так весело. Должен ли он быть включён в Зал славы? Нет, это безумие. Думаю, спортивное долголетие и здоровье — вот что должно иметь значение.

Есть много других парней с большим количеством наград, которых нет в списке. Но я бы не расстроился, если бы он был в него включён», — сказал Парсонс во время эфира на Run It Back.

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