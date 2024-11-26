«Мне нужен Йокич». Мэлоун высказался о крупном поражении «Денвера» в игре с «Нью-Йорком»

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Нью-Йорк Никс». «Наггетс» уступили со счётом 118:145.

«Расселл Уэстбрук заявил о себе, но нам нужно больше, чем Расс. Мне нужен Никола Йокич. Мне нужен Джамал Маррей. Мне нужно, чтобы парни, которые были в стартовом составе, тоже заявили о себе», — сказал Мэлоун на пресс-конференции.

Уэстбрук стал самым результативным игроком в составе «Денвера». На его счету 27 очков, три подбора и три результативные передачи.

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