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«Мне нужен Йокич». Мэлоун высказался о крупном поражении «Денвера» в игре с «Нью-Йорком»

«Мне нужен Йокич». Мэлоун высказался о крупном поражении «Денвера» в игре с «Нью-Йорком»
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Нью-Йорк Никс». «Наггетс» уступили со счётом 118:145.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
118 : 145
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 27, Йокич - 22, Маррей - 20, Портер - 18, Браун - 14, Уотсон - 6, Тайсон - 5, Строутер - 4, Александер - 2, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 40, Таунс - 30, Брансон - 23, Бриджес - 14, Макбрайд - 13, Харт - 12, Пэйн - 11, Колек - 2, Топпин, Дадье, Симс, Райан, Хукпорти

«Расселл Уэстбрук заявил о себе, но нам нужно больше, чем Расс. Мне нужен Никола Йокич. Мне нужен Джамал Маррей. Мне нужно, чтобы парни, которые были в стартовом составе, тоже заявили о себе», — сказал Мэлоун на пресс-конференции.

Уэстбрук стал самым результативным игроком в составе «Денвера». На его счету 27 очков, три подбора и три результативные передачи.

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