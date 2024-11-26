«Это 682-е место в истории НБА». Бэйлесс раскритиковал Леброна за один из показателей

Известный спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, обратив внимание на его процент реализации штрафных бросков.

«Я постоянно поражаюсь тому, как усердно поклоняющиеся Леброну СМИ стараются защитить его и не замечают многие из его классических неудач. За свою карьеру Леброн реализует штрафные броски с точностью в 74%. С момента его прихода в лигу это 682-е место за всю историю. В этом году его средний показатель составляет всё те же 74%. По этому показателю он 177-й в нынешнем сезоне», — сказал Бэйлесс на своём канале в YouTube.

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