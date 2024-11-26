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Керр ответил, почему тактика с Карри не сработала в проигранном матче с «Бруклином»

Керр ответил, почему тактика с Карри не сработала в проигранном матче с «Бруклином»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о тактике с использованием лидера команды Стефена Карри на площадке. В нынешнем сезоне на паркете в среднем за матч он проводит чуть менее 30 минут. В игре регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (120:128) разыгрывающий также провёл менее 30 минут.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 128
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Уиггинс - 18, Муди - 15, Уотерс III - 13, Хилд - 9, Пэйтон II - 8, Джексон-Дэвис - 8, Подзиемски - 7, Грин - 6, Андерсон - 4, Луни - 4, Куминга, Сантос
Бруклин Нетс: Шрёдер - 31, Томас - 23, Уильямс - 19, Уилсон - 18, Милтон - 13, Уотфорд - 8, Джонсон - 8, Джонсон - 5, Мартин - 3, Миллер-Уайтхэд, Цуй

«Предпочитаю не гонять Стефа всю четвёртую четверть. Мне нравится, когда он просто рядом и полон энергии. Когда он выходит на последние восемь минут, я доволен. Но в этот раз «Бруклин» набрал обороты и мы не могли их остановить», — сказал Керр на пресс-конференции.

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