Керр ответил, почему тактика с Карри не сработала в проигранном матче с «Бруклином»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о тактике с использованием лидера команды Стефена Карри на площадке. В нынешнем сезоне на паркете в среднем за матч он проводит чуть менее 30 минут. В игре регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (120:128) разыгрывающий также провёл менее 30 минут.

«Предпочитаю не гонять Стефа всю четвёртую четверть. Мне нравится, когда он просто рядом и полон энергии. Когда он выходит на последние восемь минут, я доволен. Но в этот раз «Бруклин» набрал обороты и мы не могли их остановить», — сказал Керр на пресс-конференции.

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