Назван топ-10 игроков, сделавших больше всего трёхочковых бросков в истории Единой лиги

Атакующий защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин совершил больше всего трёхочковых бросков в истории Единой лиги ВТБ. Как информирует телеграм-канал «Два кольца», в общей сложности к настоящему моменту он сделал 1303 броска из-за дуги.

Топ-10 игроков, сделавших больше всего трёхочковых бросков в истории Единой лиги (процент – количество трёхочковых бросков от всех бросков с игры, минимум – 500 бросков с игры):

Евгений Бабурин – 76,4% (1303 из 1705);

Василий Заворуев – 75,9% (472 из 622);

Янис Блумс – 73,9% (529 из 716);

Артём Комолов – 70,7% (626 из 885);

Максим Григорьев – 69,5% (513 из 738);

Павел Сергеев – 69,2% (655 из 947);

Джастин Грэй – 66,6% (445 из 668);

Марко Попович – 65,5% (488 из 745);

Рустам Мурзагалиев – 65% (467 из 718);

Михаил Кулагин – 64,8% (677 из 1044).

Достижения сборных России по баскетболу: