Назван топ-10 игроков, сделавших больше всего трёхочковых бросков в истории Единой лиги

Атакующий защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин совершил больше всего трёхочковых бросков в истории Единой лиги ВТБ. Как информирует телеграм-канал «Два кольца», в общей сложности к настоящему моменту он сделал 1303 броска из-за дуги.
Топ-10 игроков, сделавших больше всего трёхочковых бросков в истории Единой лиги (процент – количество трёхочковых бросков от всех бросков с игры, минимум – 500 бросков с игры):
Евгений Бабурин – 76,4% (1303 из 1705);
Василий Заворуев – 75,9% (472 из 622);
Янис Блумс – 73,9% (529 из 716);
Артём Комолов – 70,7% (626 из 885);
Максим Григорьев – 69,5% (513 из 738);
Павел Сергеев – 69,2% (655 из 947);
Джастин Грэй – 66,6% (445 из 668);
Марко Попович – 65,5% (488 из 745);
Рустам Мурзагалиев – 65% (467 из 718);
Михаил Кулагин – 64,8% (677 из 1044).
Достижения сборных России по баскетболу: