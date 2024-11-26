Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джеймс Уорти назвал пять величайших игроков в истории НБА, Леброн и Коби — вне списка

Джеймс Уорти назвал пять величайших игроков в истории НБА, Леброн и Коби — вне списка
Аудио-версия:
Комментарии

Прославленный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и трёхкратный чемпион НБА Джеймс Уорти поделился мнением о пяти величайших баскетболистах в истории лиги.

«Мэджик Джонсон – первый номер. Майкл Джордан – второй. Карим Абдул-Джаббар – центровой, которого я возьму в свой список. Это трудное решение, потому что много крутых засранцев оказываются вне этого топа. Что касается тяжёлого форварда, то надо бы подумать между Тимом Данканом или Карлом Мэлоуном. Но я бы выбрал всё-таки Мэлоуна. Я не включил в список Коби Брайанта, и это тяжело. Но я возьму Ларри Бёрда», — сказал Уорти на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

Отметим, что Джеймс не включил в свой список нынешнего лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Материалы по теме
«Это 682-е место в истории НБА». Бэйлесс раскритиковал Леброна за один из показателей

В США отец учит свою дочь называть Леброна Величайшим:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android