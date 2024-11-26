Джеймс Уорти назвал пять величайших игроков в истории НБА, Леброн и Коби — вне списка

Прославленный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и трёхкратный чемпион НБА Джеймс Уорти поделился мнением о пяти величайших баскетболистах в истории лиги.

«Мэджик Джонсон – первый номер. Майкл Джордан – второй. Карим Абдул-Джаббар – центровой, которого я возьму в свой список. Это трудное решение, потому что много крутых засранцев оказываются вне этого топа. Что касается тяжёлого форварда, то надо бы подумать между Тимом Данканом или Карлом Мэлоуном. Но я бы выбрал всё-таки Мэлоуна. Я не включил в список Коби Брайанта, и это тяжело. Но я возьму Ларри Бёрда», — сказал Уорти на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

Отметим, что Джеймс не включил в свой список нынешнего лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса.

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