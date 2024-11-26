Инсайдер назвал ожидаемый убыток «Реала» в этом сезоне

Бюджет мадридского «Реала» в нынешнем сезоне оценивается в € 44,5 млн. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал инсайдер Марк Мундет. При этом убытки испанского клуба в этом сезоне в настоящий момент прогнозируются в размере € 18,8 млн.

Для сравнения – в сезоне 2023/2024 выручка «Реала» составила € 25,1 млн, а расходы – € 46,3 млн. В результате дефицит клуба достиг € 20,8 млн.

В настоящий момент «Реал» занимает 10-е место в турнирной таблице Евролиги. На счету испанской команды пять побед при шести поражениях. Лидером Евролиги в данный момент является «Фенербахче», у которого девять побед при двух поражениях.

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