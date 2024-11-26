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Федерация баскетбола Литвы отреагировала на новость о возможной натурализации Расселла

Федерация баскетбола Литвы отреагировала на новость о возможной натурализации Расселла
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Федерация баскетбола Литвы не начинала процесс, целью которого является натурализация американца Д'Анджело Расселла. Об этом информирует пресс-служба литовской федерации баскетбола.

«В последнее время широко обсуждаемая в литовских СМИ тема возможной игры Д'Анджело Расселла в составе сборной Литвы по баскетболу не имеет под собой никаких оснований. Федерация баскетбола Литвы не начинала процесс по натурализации американского баскетболиста и не общалась на эту тему с ним самим», — говорится в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что сам Расселл якобы заинтересован в том, чтобы представлять Литву на международных соревнованиях.

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