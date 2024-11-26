Уорти назвал топ-5 величайших игроков в истории «Лейкерс», не включив Леброна и О’Нила

Прославленный игрок Джеймс Уорти поделился мнением о пяти величайших баскетболистах в истории «Лос-Анджелес Лейкерс». Сам Уорти всю карьеру провёл в калифорнийской команде и за это время трижды становился чемпионом НБА.
«Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Коби Брайант, Джерри Уэст и Элджин Бэйлор», — сказал Уорти в интервью на YouTube-канале Byron Scott's Fast Break.
Отметим, что Уорти не включил в свою пятёрку именитого центрового Шакила О’Нила и нынешнего лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса.
Ранее Джеймс Уорти назвал пять величайших игроков в истории НБА и также не упомянул о Шакиле с Леброном.
Чемпионка UFC Вэйли Чжан подняла Шакила О’Нила: