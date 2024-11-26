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Уорти назвал топ-5 величайших игроков в истории «Лейкерс», не включив Леброна и О’Нила

Уорти назвал топ-5 величайших игроков в истории «Лейкерс», не включив Леброна и О’Нила
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Прославленный игрок Джеймс Уорти поделился мнением о пяти величайших баскетболистах в истории «Лос-Анджелес Лейкерс». Сам Уорти всю карьеру провёл в калифорнийской команде и за это время трижды становился чемпионом НБА.

«Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Коби Брайант, Джерри Уэст и Элджин Бэйлор», — сказал Уорти в интервью на YouTube-канале Byron Scott's Fast Break.

Отметим, что Уорти не включил в свою пятёрку именитого центрового Шакила О’Нила и нынешнего лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса.

Ранее Джеймс Уорти назвал пять величайших игроков в истории НБА и также не упомянул о Шакиле с Леброном.

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