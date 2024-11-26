Звезда «Наггетс» Маррей — о разгромном поражении «Никс»: есть жизнь вне баскетбола

27-летний канадский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции защитника, Джамал Маррей прокомментировал разгромное поражение в матче с «Нью-Йорк Никс» со счётом 118:145.

«Это долгий сезон. Ребята живут вне баскетбола. Мы только что обыграли «Лейкерс» в Лос-Анджелесе. У нас есть ребята, которые живут там, поэтому мы остались там перед игрой с «Никс»… Не думаю, что все из нас были сосредоточены на этом матче. Вот что происходит, когда у тебя нет концентрации.

То есть это не зависит от тренера. Дело не в том, какие розыгрыши идут. Дело не в ком-то другом, а в парнях, в нас — тех, кто находится на площадке. Но это было ожидаемо: если вся команда собирается приложить такую ​​[слабую] энергию, чтобы начать игру, и постоянно не реагируют на происходящее, то именно к таким поражениям всё и приводит. Итак, мы оказались на отвратительной стороне. Я сам был на этой стороне. И сегодня вечером мы оказались не в лучшем поражении», — сказал Маррей на послематчевой конференции.

Джамал набрал по ходу матча 20 очков (реализовал одну из пяти трёхочковых попыток), сделал четыре подбора, семь передач и один перехват.