«Лейкерс» интересуются форвардом «Бруклина» — инсайдер

«Лос-Анджелес Лейкерс» изучают варианты обмена перед дедлайном, в поле их зрения попали универсальный форвард «Бруклин Нетс» Дориан Финни-Смит и лёгкий форвард Кэмерон Джонсон. Об этом сообщает Энтони Ирвин из Clutch Points.

Сообщается, что Кэмерон Джонсон может оказаться неподъёмной в финансовом плане целью для «Лейкерс», а Дориан Финни-Смит — вполне реальный вариант усиления глубины состава.

В этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Финни-Смит в среднем набирает 10,8 очка, делает 4,5 подбора и 1,8 результативной передачи. Он также реализует 41% бросков из-за дуги.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» интересуются центровым «Вашингтон Уизардс» Йонасом Валанчюнасом.