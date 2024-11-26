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Джейлен Браун — о критике ведущих канала «Миннесоты»: горящие задницы

Джейлен Браун — о критике ведущих канала «Миннесоты»: горящие задницы
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Чемпион и MVP финала сезона-2023/2024 в составе «Бостон Селтикс» Джейлен Браун ответил на критику ведущих канала «Миннесоты» перед очной встречей между «Бостоном» и «Тимбервулвз» в ночь на 25 ноября. Перед игрой ведущие критиковали броски Брауна в сезоне, заявляя о его неуверенности и плохой точности.

НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бостон Селтикс: Браун - 29, Тейтум - 26, Уайт - 19, Холидэй - 9, Притчард - 8, Хорфорд - 8, Хозер - 5, Тиллман - 3, Порзингис, Уолш, Корнет, Спрингер, Кета
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Рэндл - 23, Диллингэм - 14, Дивинченцо - 11, Макдэниелс - 10, Гобер - 10, Рид - 5, Александер-Уолкер - 4, Шеннон, Никс, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза

«Горящие задницы ведущих», — написал Браун после игры и приложил нарезку своих действий в матче, в котором он набрал 29 очков, реализовав 7 из 10 трёхочковых.

«Большую часть своей карьеры я никогда ничего не говорил. Позволяю людям создавать шум за меня. Я не говорю, не улыбаюсь. Позволяю вещам говорить самим за себя. В этом году, особенно с учётом того, что я не востребован на рынке и всё такое, думаю, с моей стороны будет справедливо сказать что-нибудь в ответ», — прокомментировал ситуацию Джейлен после игры с «Лос-Анджелес Клипперс».

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