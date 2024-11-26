Джейлен Браун — о критике ведущих канала «Миннесоты»: горящие задницы

Чемпион и MVP финала сезона-2023/2024 в составе «Бостон Селтикс» Джейлен Браун ответил на критику ведущих канала «Миннесоты» перед очной встречей между «Бостоном» и «Тимбервулвз» в ночь на 25 ноября. Перед игрой ведущие критиковали броски Брауна в сезоне, заявляя о его неуверенности и плохой точности.

«Горящие задницы ведущих», — написал Браун после игры и приложил нарезку своих действий в матче, в котором он набрал 29 очков, реализовав 7 из 10 трёхочковых.

«Большую часть своей карьеры я никогда ничего не говорил. Позволяю людям создавать шум за меня. Я не говорю, не улыбаюсь. Позволяю вещам говорить самим за себя. В этом году, особенно с учётом того, что я не востребован на рынке и всё такое, думаю, с моей стороны будет справедливо сказать что-нибудь в ответ», — прокомментировал ситуацию Джейлен после игры с «Лос-Анджелес Клипперс».