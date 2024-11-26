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Йокич — о разгромном поражении от «Никс»: всегда приятно получить по лицу

Йокич — о разгромном поражении от «Никс»: всегда приятно получить по лицу
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Центовой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о разгромном поражении своей команды в матче с «Нью-Йорк Никс» со счётом 118:145.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
118 : 145
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 27, Йокич - 22, Маррей - 20, Портер - 18, Браун - 14, Уотсон - 6, Тайсон - 5, Строутер - 4, Александер - 2, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 40, Таунс - 30, Брансон - 23, Бриджес - 14, Макбрайд - 13, Харт - 12, Пэйн - 11, Колек - 2, Топпин, Дадье, Симс, Райан, Хукпорти

«Из таких игр всегда можно извлечь уроки. Что они [соперники] делают, как смотрят на нас, что они сделали, чтобы провести такую игру. Всегда приятно получить удар в лицо, просто чтобы проснуться.

Наш тренер прав, мы недостаточно выкладываемся. Не знаю, может, мы плохо разминаемся или не полностью просыпаемся, или просто играем недостаточно усердно. Не знаю, в чём дело, но нам нужно лучше работать вместе», — сказал Йокич на послематчевой конференции.

Йокич набрал по ходу матча 22 очка, сделал семь подборов, семь результативных передач и один перехват.

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