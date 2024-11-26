Йокич — о разгромном поражении от «Никс»: всегда приятно получить по лицу

Центовой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о разгромном поражении своей команды в матче с «Нью-Йорк Никс» со счётом 118:145.

«Из таких игр всегда можно извлечь уроки. Что они [соперники] делают, как смотрят на нас, что они сделали, чтобы провести такую игру. Всегда приятно получить удар в лицо, просто чтобы проснуться.

Наш тренер прав, мы недостаточно выкладываемся. Не знаю, может, мы плохо разминаемся или не полностью просыпаемся, или просто играем недостаточно усердно. Не знаю, в чём дело, но нам нужно лучше работать вместе», — сказал Йокич на послематчевой конференции.

Йокич набрал по ходу матча 22 очка, сделал семь подборов, семь результативных передач и один перехват.