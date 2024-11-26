Экс-игрок НБА раскритиковал команды лиги за зависимость от трёхочковых бросков

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас раскритиковал зависимость команд НБА от трёхочковых бросков, призывая вернуться к сбалансированным стратегиям игры для повышения эффективности.

«50 [трёхочковых попыток за игру], и вы всё равно набираете 110-115 очков за матч. Какая часть математики вам всем, чёрт возьми, не понятна? Вы все изучаете какую-то новую математику? Вернитесь к старой школьной математике, где всё было просто. Только две нынешние команды за последние 40 лет вошли в десятку лучших по результативности.

Вы бросаете все эти трёшки, но вы же не попадаете их. Суть в том, чтобы забить мяч в корзину любыми способами. Если ты забросишь 50 штрафных бросков, то это 50 очков, верно? А 50 лей-апов — это 100 очков, так? Никто из вас не забивает за игру 50 трёшек. Так что выкиньте это из головы, если только вы не собираетесь бросать по 200 раз», — приводит слова Аренаса издание Fadeaway World.