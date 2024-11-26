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Яннис Адетокунбо объявил, что у него родится четвёртый ребёнок

Яннис Адетокунбо объявил, что у него родится четвёртый ребёнок
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Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо объявил на своей странице в социальных сетях, что его жена Мэрайя Риддлсприггер беременна четвёртым ребёнком.

Пара, поженившаяся в межсезонье в Греции, уже родила троих детей: Лиама Чарльза в 2020 году, Маверика Шая в 2021-м и Еву Брук в 2023-м.

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 Яннис набирал в среднем 32,4 очка, делал 11,9 подбора, 6,4 передачи, 1,4 блок-шота и 0,6 перехвата в 16 играх.

В понедельник Адетокунбо был назван Игроком недели в Восточной конференции. В следующем матче «Милуоки Бакс» сыграют с «Майами Хит».

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