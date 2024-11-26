Трёхкратный лучший шестой игрок НБА — о «Бостоне»: не вижу, кто бы мог их победить

38-летний американский бывший профессиональный баскетболист, трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс комплиментарно отозвался об игре действующих чемпионов из клуба «Бостон Селтикс» после победы над «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 126:94.

«Я не вижу, кто бы из множества команд мог их победить, когда «Селтикс» так атакуют», — приводит слова Уильямса издание Clutch Points.

В матче с «Лос-Анджелес Клипперс» игроки «Бостона» реализовали 22 трёхочковых броска. После 18 проведённых игр «Селтикс» занимает второе место в Восточной конференции.

Ранее бывший игрок НБА Гилберт Аренас раскритиковал команды североамериканской лиги за большое количество трёхочковых бросков.