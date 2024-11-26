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Трёхкратный лучший шестой игрок НБА — о «Бостоне»: не вижу, кто бы мог их победить

Трёхкратный лучший шестой игрок НБА — о «Бостоне»: не вижу, кто бы мог их победить
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38-летний американский бывший профессиональный баскетболист, трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс комплиментарно отозвался об игре действующих чемпионов из клуба «Бостон Селтикс» после победы над «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 126:94.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
126 : 94
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 20, Притчард - 20, Уайт - 19, Браун - 17, Порзингис - 16, Кета - 12, Хозер - 9, Холидэй - 5, Уолш - 5, Спрингер - 3, Тиллман, Хорфорд, Шейерман
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 23, Харден - 19, Джонс - 11, Миллер - 10, Мэнн - 10, Портер - 7, Коффи - 4, Браун - 3, Джонс - 3, Хиланд - 2, Данн - 2, Батюм

«Я не вижу, кто бы из множества команд мог их победить, когда «Селтикс» так атакуют», — приводит слова Уильямса издание Clutch Points.

В матче с «Лос-Анджелес Клипперс» игроки «Бостона» реализовали 22 трёхочковых броска. После 18 проведённых игр «Селтикс» занимает второе место в Восточной конференции.

Ранее бывший игрок НБА Гилберт Аренас раскритиковал команды североамериканской лиги за большое количество трёхочковых бросков.

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