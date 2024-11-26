Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расселл Уэстбрук занимает второе место среди разыгрывающих по количеству очков и подборов

Расселл Уэстбрук занимает второе место среди разыгрывающих по количеству очков и подборов
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Денвер Наггетс», Расселл Уэстбрук занимает второе место среди разыгрывающих защитников по количеству подборов и очков.

На счету Расселла 25 408 очков. У лидирующего легендарного бывшего игрока Оскара Робертсона — 26 710. На третьем месте расположился четырёхкратный чемпион и действующая звезда «Голден Стэйт Уорриорз» — Стефен Карри (23 982).

У Уэстбурка 8376 подборов. Лидером по количеству подборов является бывший игрок и нынешний тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд — 8402. Третье место у Оскара Робертсона — 7804.

Минувшей ночью «Наггетс» разгромно уступили «Никс» со счётом 118:145. У Уэстбрука — 27 очков (24 из которых набраны в четвёртой четверти).

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
118 : 145
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 27, Йокич - 22, Маррей - 20, Портер - 18, Браун - 14, Уотсон - 6, Тайсон - 5, Строутер - 4, Александер - 2, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 40, Таунс - 30, Брансон - 23, Бриджес - 14, Макбрайд - 13, Харт - 12, Пэйн - 11, Колек - 2, Топпин, Дадье, Симс, Райан, Хукпорти
Материалы по теме
«Мне нужен Йокич». Мэлоун высказался о крупном поражении «Денвера» в игре с «Нью-Йорком»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android