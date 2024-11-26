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Расселл Уэстбрук занимает второе место среди разыгрывающих по количеству очков и подборов

36-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Денвер Наггетс», Расселл Уэстбрук занимает второе место среди разыгрывающих защитников по количеству подборов и очков.

На счету Расселла 25 408 очков. У лидирующего легендарного бывшего игрока Оскара Робертсона — 26 710. На третьем месте расположился четырёхкратный чемпион и действующая звезда «Голден Стэйт Уорриорз» — Стефен Карри (23 982).

У Уэстбурка 8376 подборов. Лидером по количеству подборов является бывший игрок и нынешний тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд — 8402. Третье место у Оскара Робертсона — 7804.

Минувшей ночью «Наггетс» разгромно уступили «Никс» со счётом 118:145. У Уэстбрука — 27 очков (24 из которых набраны в четвёртой четверти).