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Тай Джером — о Стефене Карри: он не системный игрок, он и есть система

Тай Джером — о Стефене Карри: он не системный игрок, он и есть система
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Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Тай Джером крайне высоко оценил уровень разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Я не хочу называть [Стефена Карри] системным игроком. Он и есть система», — приводит слова Джерома SiriusXM NBA Radio.

В состоявшемся сегодня, 26 ноября, матче, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» уступили «Бруклин Нетс» со счётом 120:128, Стефен Карри достиг отметки в 3800 реализованных трёхочковых бросков за свою профессиональную карьеру.

Отметим, что Карри занимает первое место в истории лиги по количеству успешных бросков из-за дуги. В тройку лучших также входят разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден с 2988 трёхочковыми бросками и Рэй Аллен (на втором месте) с 2973 попаданиями.

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