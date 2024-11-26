Пол Джордж: в НБА слишком много пробежек

Звёздный игрок клуба «Филадельфия Сиксерс» Пол Джордж порассуждал о частых пробежках в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), после которых не фиксируется нарушение правил.

Пробежка (англ. traveling) — нарушение правил в баскетболе: запрещённое перемещение одной или обеих ног в любом направлении во время контроля мяча на площадке сверх установленных ограничений.

«В НБА очень много пробежек… Они [судьи] не свистят их… Если внимательно посмотреть игру, то можно заметить в каждом матче 5-10 пробежек», — приводит слова Джорджа издание Clutch Points.

В НБА большее количество пробежек совершается при проходе под кольцо, когда арбитры позволяют игрокам нападения сделать лишний шаг без ведения.