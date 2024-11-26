Подписанный 20 ноября игрок «Пеликанс» установил личный и сезонный рекорд по передачам

30-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на позиции разыгрывающего защитника, Элфрид Пэйтон в игре с «Индиана Пэйсерс» установил личный и сезонный рекорд по передачам.

Пэйтон по ходу матча набрал 14 очков, семь подборов и 21 передачу, таким образом установив свой новый личный рекорд по результативным передачам, а также став рекордсменом сезона-2024/2025 по ассистам.

Примечательно, что Пэйтон подписан свой контракт 20 ноября 2024-го, поскольку в клубе «Пеликанс» отсутствует большая часть состава из-за травма. Это была третья игра Элфрида за команду и первая — в основном составе.