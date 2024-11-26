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Подписанный 20 ноября игрок «Пеликанс» установил личный и сезонный рекорд по передачам

Подписанный 20 ноября игрок «Пеликанс» установил личный и сезонный рекорд по передачам
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30-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на позиции разыгрывающего защитника, Элфрид Пэйтон в игре с «Индиана Пэйсерс» установил личный и сезонный рекорд по передачам.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
114 : 110
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 34, Тёрнер - 17, Сиакам - 14, Матурин - 12, Джексон - 12, Топпин - 7, Макконнелл - 7, Браун - 6, Фриман - 3, Уокер - 2, Нембард, Ньютон, Фёрфи, Джонсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 24, Макколлум - 23, Мисси - 16, Пэйтон - 14, Бостон - 9, Тайс - 8, Грин - 7, Робинсон-Эрл - 7, Хоукинс - 2, Кэйн, Ривз, Джемисон

Пэйтон по ходу матча набрал 14 очков, семь подборов и 21 передачу, таким образом установив свой новый личный рекорд по результативным передачам, а также став рекордсменом сезона-2024/2025 по ассистам.

Примечательно, что Пэйтон подписан свой контракт 20 ноября 2024-го, поскольку в клубе «Пеликанс» отсутствует большая часть состава из-за травма. Это была третья игра Элфрида за команду и первая — в основном составе.

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