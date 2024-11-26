Джоэл Эмбиид и Пол Джордж пропустят ближайшую игру «Филадельфии» — инсайдер

30-летний центровой и лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и лёгкий форвард Пол Джордж из-за травм пропустят ближайший матч «Сиксерс» с «Хьюстон Рокетс». Об этом сообщает в соцсетях инсайдер НБА Кайл Ньюбек из Philly Sports.

Сообщается, что у Эмбиида травма левого колена, он не принимал участия в сегодняшней тренировке команды. Он, Джордж и 38-летний ветеран Кайл Лоури не выйдут на завтрашнюю игру. Под сомнением участие в матче Калеба Мартина, у которого боли в пояснице.

Вместе с тем, Пол Джордж сегодня заявил журналистам, что надеется вернуться на площадку в течение недели.

«Филадельфия Сиксерс» идёт предпоследней на Востоке, имея всего три победы в 16-ти матчах.