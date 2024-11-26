Сестра чемпиона НБА Хорфорда — о снятии обвинений с Трампа: закон не распространяется

Сестра 38-летнего доминиканского баскетболиста Эла Хорфорда, выступающего за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс», Анна Хорфорд отреагировала на снятие обвинений с Дональда Трампа о вмешательстве в выборы в 2016 году.

«Если вы достаточно белый и достаточно богатый, закон на вас не распространяется», — написала Анна Хорфорд в социальной сети Х (ранее Twitter).

Анна известна своей активной политической позицией и приверженностью к демократической партии США и уже не в первый раз критикует Дональда Трампа.

Её брат Эл Хорфорд стал чемпионом НБА в сезоне-2024/2025 в составе «Бостон Селтикс».