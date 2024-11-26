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Президент «Майами» — о трио Уэйда, Джеймса и Боша: мы бы взяли пять-шесть титулов

Президент «Майами» — о трио Уэйда, Джеймса и Боша: мы бы взяли пять-шесть титулов
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79-летний американский профессиональный бывший баскетболист и тренер, ныне являющийся президентом команды «Майами Хит», Пэт Райли рассказал, жалеет ли, что звёздное трио Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша так рано распалось.

«Меня не расстроило, что наше трио распалось и Леброн ушёл. Но было больно от того, что мы не смогли сохранить эту команду вместе. Я думаю, что это была команда с возможностью завоевать пять или шесть чемпионских титулов», — приводит слова Райли издание Clutch Points.

Леброн и Дуэйн — одни из участников сильнейшего, по мнению многих, драфта 2003 года. Джеймс был выбран под первым номером «Кливлендом», а Уэйда под пятым взяли в «Майами». Под четвёртым номером на том драфте был выбран Крис Бош («Торонто Рэпторс»), вместе с которым Леброн и Дуэйн объединятся в «Хит» в 2010-м и затем выиграют два титула в 2012 и 2013 году.

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