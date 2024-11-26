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НБА оштрафовала «Атланту» на $ 100 тыс. за неучастие Трея Янга в матче

НБА оштрафовала «Атланту» на $ 100 тыс. за неучастие Трея Янга в матче
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Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала «Атланту Хоукс» на $ 100 тыс. за то, что Трей Янг не принял участия в матче с «Бостон Селтикс», который прошёл 12 ноября. Лига пришла к выводу, что Янг был здоров и мог играть, но клуб решил не выпускать его на площадку.

НБА опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что «Хоукс» оштрафованы за «нарушение политики участия игроков в лиге».

В новом коллективном договоре (CBA) НБА требует от команд запрещать давать отдых игрокам, которые могут принимать участие в матчах. Новая политика была введена для борьбы с чрезмерным управлением игровой нагрузкой, что было проблемой всей лиги и негативно влияло как на зрительский интерес, так и на ТВ-рейтинги.

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