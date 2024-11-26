Экс-игрок НБА хочет увидеть звезду «Хорнетс» Ламело Болла в топовой команде

36-летний американский бывший игрок НБА Чендлер Парсонс высказался о звезде «Шарлотт Хорнетс», играющем на позиции разыгрывающего защитника, Ламело Болле и желании увидеть его в крупной команде, участвующей в борьбе за титул.

«Я хочу увидеть, как он покажет себя на большей сцене. Я хочу увидеть, как он набирает очки в соответствующей команде. Я хочу видеть его на большом рынке», — приводит слова Парсонса Clutch Points.

В последней игре с «Орландо Мэджик» Ламело набрал по ходу встречи 44 очка, девять подборов, один блокшот и семь передач. В последних трёх играх на счету Ламело 132 очка (38 в матче с «Филадельфией» и 50 — с «Милуоки»).