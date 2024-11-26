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Экс-игрок НБА хочет увидеть звезду «Хорнетс» Ламело Болла в топовой команде

Экс-игрок НБА хочет увидеть звезду «Хорнетс» Ламело Болла в топовой команде
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36-летний американский бывший игрок НБА Чендлер Парсонс высказался о звезде «Шарлотт Хорнетс», играющем на позиции разыгрывающего защитника, Ламело Болле и желании увидеть его в крупной команде, участвующей в борьбе за титул.

«Я хочу увидеть, как он покажет себя на большей сцене. Я хочу увидеть, как он набирает очки в соответствующей команде. Я хочу видеть его на большом рынке», — приводит слова Парсонса Clutch Points.

В последней игре с «Орландо Мэджик» Ламело набрал по ходу встречи 44 очка, девять подборов, один блокшот и семь передач. В последних трёх играх на счету Ламело 132 очка (38 в матче с «Филадельфией» и 50 — с «Милуоки»).

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
84 : 95
Орландо Мэджик
Орландо
Шарлотт Хорнетс: Болл - 44, Миллер - 20, Карри - 9, Мартин - 4, Грин - 2, Диабате - 2, Гибсон - 2, Салон - 1, Смит, Мицич, Симпсон
Орландо Мэджик: Вагнер - 21, Вагнер - 16, Энтони - 16, Айзек - 11, Блэк - 10, Да Силва - 9, Битадзе - 6, Колдуэлл-Поуп - 3, Харрис - 3, Хьюстан, Джозеф, Ховард
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